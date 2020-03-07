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إيطاليا ستضع مدن كاملة قيد الحجر الصحي لاحتواء تفشي كورونا

11:17 م السبت 07 مارس 2020
إيطاليا ستضع مدن كاملة قيد الحجر الصحي لاحتواء تفشي كورونا

الحجر الصحي

وكالات:

أعلنت السلطات الإيطالية، أنها ستضع مدينتي ميلانو والبندقية ومناطق أخرى قيد الحجر الصحي، لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "الحدث".

وأفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم السبت، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا ارتفع إلى 233 إضافة إلى نحو 6 آلاف مصاب.

ذكرت ذلك القناة في نبأ عاجل لها دون المزيد من التفاصيل في هذا الصدد .

وأعلنت السلطات الإيطالية أمس، ارتفاع عدد المتوفين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 197 شخصا.

الحجر الصحي مدينة ميلانو إيطاليا فيروس كورونا

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