ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في ألمانيا إلى 800 شخص

برلين - (د ب أ)

قال معهد روبرت كوخ بالعاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، بلغ 800 شخص في جميع أنحاء ألمانيا ، فى الوقت الذى يواصل فيه الفيروس انتشاره في العالم ويتزايد تحديه للاقتصاد العالمي .

وبهذا ارتفع العدد عشرة أضعاف عما كان قبل أسبوع.

ونظرا للتهديد المالي الذي يمثله الفيروس للاقتصاد الالماني يعقد قادة الائتلاف الحاكم في البلاد مساء غد الأحد اجتماع قمة للتشاور من أجل اتخاذ إجراءات تدعم الشركات الاستثمارية في البلاد لمواجهة الآثار السلبية للمرض.

وقال المعهد إن أعلى نسب الإصابة في ألمانيا سجلت في ولاية شمال الراين ويستفاليا (373 حالة) ثم ولاية بادن فورتمبيرج (170 حالة) ثم بافاريا (134).

وفيما عدا ولاية سكسونيا أنهالت فقد ظهرت العدوى في جميع الولايات الألمانية.

ولم يثبت حتى الآن وجود عدوى موثقة بين التلاميذ الألمان الذين عادوا إلى مدينة هاله الالمانية من منطقة جنوب التيرول شمالي إيطاليا التي كثرت فيها عدوى الفيروس المستجد.

وأثبتت الفحوص التي أجريت اليوم السبت وفقا لبيانات صادرة عن إدارة مدينة هاله أن الحالات جميعا سلبية.

كان ماركوس زودر رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ورئيس وزراء ولاية بافاريا طالب قبل انعقاد قمة الائتلاف الحاكم غدا الأحد بانتهاج خطة الطوارئ لحماية الاقتصاد الالماني من عواقب انتشار فيروس كوفيد 19، قائلا: "لا يصح أن نتعرض لأزمة مالية ثانية بسبب فيروس كورونا".

وكان وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أشار إلى خطة ثلاثية المراحل عرضها خلال الأسبوع الماضي تتضمن برامج زيادة إقراض الشركات التي تضررت أو دعمها ماليا وفي مرحلة ثالثة وفقا لخطة ألتماير يمكن "اتخاذ إجراءات تنموية وهيكلية موسعة في هذه الشركات" كما قال.