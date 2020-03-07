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سلطنة عمان تعلق الرحلات غير المنتظمة مع مصر لمدة شهر

10:02 م السبت 07 مارس 2020
سلطنة عمان تعلق الرحلات غير المنتظمة مع مصر لمدة شهر

هيئة الطيران المدني العمانية

وكالات:

أعلنت هيئة الطيران المدني العمانية، تعليق الرحلات غير المنتظمة مع مصر بدءًا من الغد، ولمدة شهر، خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم "بعد التنسيق مع الجهات المختصة تعلق الرحلات الجوية غير المنتظمة بين السلطنة وجمهورية مصر العربية اعتبارا من الغد ولمدة شهر، ويشترط على المقيمين لدخول السلطنة إبراز شهادة الفحص المسبق (PCR) لإثبات الخلو من فيروس كوفيد ١٩ فيروس كورونا وخضوع القادمين للحجر الصحي ١٤ يومًا".

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن عدد الحالات التي تم اكتشاف أنها حاملة لفيروس كورونا المستجد بالباخرة السياحية في الأقصر، ارتفع إلى 45 حالة.

وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، عقد في مجلس الوزراء، أن المركب كان على متنها 171 شخصًا، منهم 101 أجنبي، و70 مصريًا، وبعد اكتشاف بؤرة الإصابة تأكد وجود 45 حالة حاملة للفيروس منذ أمس الجمعة، بينهم 19 أجنبيًا.

وأوضحت أنه خلال فترة تواجد فريق وزارة الصحة الوقائي في الأقصر تم إعادة التحاليل مرة أخرى وخرجت بسلبية 11 حالة كانت مصنفة على أنها حاملة لفيروس كورونا، وهم في طريقهم الآن إلى مستشفى العزل بمطروح.

وكانت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية أعلنتا اكتشاف 12 حالة إيجابية حاملة لفيروس (الكورونا) المستجد (كوفيد -19)، ولم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك على إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

هيئة الطيران المدني العمانية فيروس كورونا سلطنة عمان الرحلات الجوية

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