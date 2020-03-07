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تعليق الدراسة في مدينة القطيف السعودية لمدة أسبوعين بسبب كورونا

09:30 م السبت 07 مارس 2020
تعليق الدراسة في مدينة القطيف السعودية لمدة أسبوعين بسبب كورونا

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت وزارة التعليم السعودية، تعليق الدراسة في مدينة القطيف شرقي المملكة لمدة أسبوعين، خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وأعادت السلطات السعودية فتح الكعبة والمسجد النبوي بعد إغلاق مؤقت هو الأول من نوعه في تاريخ أقدس المواقع الدينية عند المسلمين.

وكان القرار قد اتخذ بشكل "احترازي" للقيام بأعمال التنظيف والتعقيم.

وأعلنت السعودية حتى الآن عن خمس إصابات لأشخاص عادوا من إيران.

فيروس كورونا مدينة القطيف السعودية وزارة التعليم السعودية

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