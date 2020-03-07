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ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في إيطاليا إلى 5883 شخصًا

09:27 م السبت 07 مارس 2020
ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في إيطاليا إلى 5883 شخصًا

فيروس كورونا في إيطاليا

روما - (د ب أ)

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 5883 شخصًا، اليوم السبت، بزيادة بأكثر من ألف شخص عن اليوم السابق.

وجاء في النشرة اليومية الصادرة عن هيئة الحماية المدنية في روما أن 63 شخصا لقوا حتفهم جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي في إيطاليا إلى 233 وفاة.

وأضافت الهيئة أن هذه الزيادة في أعداد الوفيات تأتي أقل من اليوم السابق.

وتابعت أن عدة مئات من المصابين بالفيروس تماثلوا للشفاء.

يشار إلى أن مناطق لومباردي وإيميليا - رومانيا ، لا تزال الأكثر تضررا جراء تفشي المرض ثم منطقة فينيتو، حسبما قال أنجيلو بوريلي، رئيس الهيئة.

إيطاليا روما فيروس كورونا
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