فرنسا: ارتفاع الوفيات جراء كورونا إلى 16 شخصًا و949 إصابة

وكالات:

أعلنت السلطات الفرنسية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اليوم السبت، إلى 16 شخصًا، وإصابة 949 حالة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وذكرت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) اليوم السبت، أنه تم التأكد من حالة إصابة ثانية بفيروس كورونا المستجد بين نواب الجمعية الوطنية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن بيان للجمعية الوطنية الفرنسية القول إن حالة الإصابة الثانية بفيروس كوفيد – 19 هى لنائبة بالجمعية الوطنية ، ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل .

وكان رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريتشارد فيراند قد أعلن أمس الأول الخميس، عن أول حالة إصابة بين النواب البرلمانيين بفيروس كورونا المستجد وهى للنائب جون ليك ريزتر عن حزب "الجمهوريين"، وذلك بالإضافة إلى إصابة موظف في مطعم الجمعية الوطنية بالفيروس، فيما يشتبه بإصابة حالة ثالثة وهى لموظف يعمل في مقهى الجمعية.

وتم اغلاق مطعم ومقهى البرلمان كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.