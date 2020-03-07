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البرازيل تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

08:01 م السبت 07 مارس 2020
البرازيل تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

فيروس كورونا

برازيليا - (د ب أ)

سجلت ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية، إصابة ثانية بفيروس كورونا، لمريض عاد مؤخرًا من رحلة إلى إيطاليا في 4 مارس.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لوزير صحة الولاية أن المريض يبلغ من العمر 52 عامًا وهو في منزله حاليا.

وسجلت البرازيل ككل حتى الآن 13 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، إلى جانب 768 حالة اشتباه.

فيروس كورونا البرازيل إيطاليا

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