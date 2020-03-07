البرازيل تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا
08:01 م السبت 07 مارس 2020
برازيليا - (د ب أ)
سجلت ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية، إصابة ثانية بفيروس كورونا، لمريض عاد مؤخرًا من رحلة إلى إيطاليا في 4 مارس.
ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لوزير صحة الولاية أن المريض يبلغ من العمر 52 عامًا وهو في منزله حاليا.
وسجلت البرازيل ككل حتى الآن 13 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، إلى جانب 768 حالة اشتباه.
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
2082
-
980
-
659
-
457
-
399
-
350
-
240
-
207
-
122
-
81
-
71
-
64
-
60
-
59
إعلان