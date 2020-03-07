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القبض على 12 مهاجرًا في مطار أثينا بعد تخفيهم في هيئة فريق كرة يد

08:01 م السبت 07 مارس 2020
القبض على 12 مهاجرًا في مطار أثينا بعد تخفيهم في هيئة فريق كرة يد

مطار أثينا

أثينا - (د ب أ)

ألقت الشرطة في مطار أثينا، باليونان، القبض على 12 مهاجرًا إثر تخفيهم في هيئة فريق لكرة اليد.

وقالت السلطات اليونانية اليوم السبت إن الواقعة تمت يوم أمس الجمعة، حيث قام هؤلاء الأشخاص باستخدام جوازات سفر ثبت أنها وثائق سفر بلغارية مزورة، وأن فحصا لهذه الأوراق بين أن النادي الرياضي الذي زعموا الانتماء إليه لا وجود له.

وقالت قناة "سكاي" الإخبارية اليونانية إن هؤلاء الرجال كانوا في طريقهم إلى العاصمة النمساوية فيينا.

وكانت الشرطة اليونانية ضبطت في أيلول / سبتمبر الماضي عشرة مهاجرين زعموا أنهم فريق للكرة الطائرة وأرادوا التوجه جوا من أثينا إلى سويسرا.

وفي هذه الحالة اكتشف أفراد الشرطة أيضا أن جوازات السفر التي قدمها الفريق لا تتطابق مع شخصياتهم.

ويتم بصورة يومية تقريبا ضبط مهاجرين يحملون وثائق مزورة قبيل إقلاع طائراتهم بقليل.

وفي بعض الحالات يتواطأ عاملون بالمطار مع مهربي هؤلاء المهاجرين.

وتقول دوائر من الشرطة إن وثيقة سفر مزورة واحدة تتكلف ما بين 500 إلى 3000 يورو.

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