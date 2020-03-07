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ولاية نيويورك الأمريكية تسجل 21 إصابة جديدة بكورونا

07:59 م السبت 07 مارس 2020
ولاية نيويورك الأمريكية تسجل 21 إصابة جديدة بكورونا

وفاة مصابة بفيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ)

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ولايته، ليصل إجمالي الإصابات في الولاية إلى 76 شخصًا.

وأضاف كومو في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن أكبر انتشار للفيروس كان في منطقة نيو روشيل بمقاطعة ويستشستر، حيث يوجد بالمقاطعة الآن 57 حالة، بزيادة عن 34 حالة تم الإعلان عنها ليل الجمعة/السبت، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال إن الولاية تتطلع إلى توسيع نطاق إغلاق المدارس في نيو روشيل.

وأعلن أنه أصدر إعلانا طارئا من شأنه أن يساعد في الاستجابة لفيروس كورونا من قبل حكومة الولاية والإدارات المحلية.

فيروس كورونا ولاية نيويورك أمريكا مقاطعة ويستشستر

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