رئيس الوزراء اللبناني يعلن تعليق سداد الديون الخارجية

وكالات

أكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، أن أكثر من 40% من السكان قد يجدون أنفسهم تحت خط الفقر وفقا لبيانات البنك الدولي.

وتابع دياب، في مؤتمر صحفي مساء السبت، أن النموذج التنموي الذي أرسته السياسات السابقة أثبت عجزا على قدرته على تحفيز الاستثمار.

وأضاف أن لبنان على مشارف أن يصبح البلد الأكثر مديونية في العالم نسبة إلى حجم الاقتصاد.

وأعلن دياب عن قرار الحكومة بإعادة جدولة الديون، وتعليق سداد الديون الخارجية.

وأشار إلى ان احتياطات لبنان من العملات الصعبة بلغت مستوى الخطر، لافتًا إلى أنهم بصدد إعداد خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي

وتعهد بالوقوف في وجه التهرب الضريبي وحماية الطبقات الأكثر فقرًا ومكافحة الفساد.