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أكثر من 100 ألف مُصاب بفيروس كورونا حول العالم

05:45 م السبت 07 مارس 2020
أكثر من 100 ألف مُصاب بفيروس كورونا حول العالم

مصاب بفيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ):

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في العالم إلى 3516 شخصا إلى جانب 103 آلاف و271 حالة إصابة حتى اليوم السابع من مارس الجاري.

جاء ذلك حسب بيانات جمعتها اللجنة الصحية الوطنية في الصين ووكالة بلومبرج للأنباء ونشرت اليوم السبت.

وانتشر الفيروس المسمى رسميا "كوفيد-19"، ومصدره الرئيسي الصين، في 93 دولة ومنطقة في العالم.

وباستثناء البر الرئيسي للصين، بلغت حالات الإصابة المؤكدة 22 ألفا و620، والوفيات 446 شخصا.

فيروس كورونا واشنطن الصين

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