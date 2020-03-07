السودان يشكر الدول الداعمة له في هذه المرحلة

الخرطوم - أ ش أ

أعرب الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، قائد قوات "الدعم السريع" عن شكره وتقديره لكل الدول التي ساندت السودان في هذه المرحلة، وفي مقدمتها مصر، والسعودية، والإمارات، وتشاد، وجنوب السودان.

وأكد دقلو- في كلمة حفل تخريج الدفعة الثامنة من قوات "الدعم السريع" اليوم السبت باستاد الكلية الحربية بالخرطوم، بحضور رئيسي مجلسي السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والوزراء الدكتور عبدالله حمدوك - أن قوات الدعم السريع داعمة ومساندة للقوات المسلحة، موضحا أنهما وجهان لعملة واحدة، وفق رؤية استراتيجة موحدة.

وقال "إن من واجبات قوات الدعم السريع والقوات المسلحة حماية العملية الديمقراطية وصولا بالسودان إلى انتخابات حرة ونزيهة ينتخب فيها الشعب قيادته بإرادة حرة" ، مجددا طرح مبادرة الاتفاق على "ميثاق شرف" لحماية الديمقراطية، توقع عليها كل القوى الفاعلة في المجال السياسى حتى ينهض السودان.

وأكد دقلو أن السودان مقبل على السلام من خلال المفاوضات الجارية بجوبا، مستعرضا تضحيات وإنجازات قوات الدعم السريع، وإسهامها في تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وتأمين الحدود، ومنع تهريب موارد البلاد والسلع الضرورية.

ودعا الدول المتأثرة بالهجرة غير الشرعية إلى وضع استراتيجية؛ للحد من الهجرة، وذلك بتنمية البلدان الفقيرة، محييا القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والأجهزة الأمنية الأخرى على جهودها الكبيرة في توفير الأمن وحماية مكتسبات البلاد.