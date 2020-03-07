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بريطانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 206 حالات

04:58 م السبت 07 مارس 2020
بريطانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 206 حالات

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ببريطا

لندن - أ ش أ

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، اليوم السبت، إلى 206 حالات.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية - الناطقة بالإنجليزية - أن هذا يأتي بعدما جرى تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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