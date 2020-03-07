انهيار فندق ومحاصرة عدد غير معروف من النزلاء في الصين
04:15 م السبت 07 مارس 2020
بكين - أ ش أ
أعلنت سلطات مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، محاصرة عدد غير محدد حتى الآن من الأشخاص جراء انهيار فندق في مدينة "تشوانتشو" بالمقاطعة.
وذكرت السلطات -في بيان- أن الحادث وقع مساء اليوم بالتوقيت المحلي لبكين، وأن أعمال البحث والإنقاذ قائمة في الوقت الراهن.
ولم يتم تحديد أسباب وملابسات الحادث بعد وما إذا كان هناك جنسيات أجنبية بين نزلاء الفندق المنكوب من عدمه.
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