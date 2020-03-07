الهند: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 34 حالة

نيودلهي - أ ش أ

أعلنت الهند اليوم السبت ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 34 حالة.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن هذا يأتي بعدما تم تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بالفيروس، مشيرة إلى أن حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج حاليا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.