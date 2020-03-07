كورونا تبعد البابا عن المصلين في الفاتيكان

روما - (د ب أ):

قرر بابا الفاتيكان فرنسيس الأول تلاوة صلاة الملائكة غدا الأحد، على مسافة من المصلين، حيث يعزز الفاتيكان جهوده لمنع مزيد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا لبيان صادر عن الفاتيكان اليوم السبت.

وبحسب البيان،سيتلو البابا الصلاة من نافذة في مكتبة الفاتيكان الرسولية، بدلا من ميدان القديس بطرس، على أن يتم بث وقائع الصلاة مباشرة، على شاشات ضخمة في ميدان القديس بطرس وتوزيعها على وسائل الإعلام.

وكان قداس الأربعاء الماضي قد أقيم بنفس الطريقة وتم نقله على الهواء مباشرة.

وطبقا للقواعد الإرشادية الصادرة عن مديرية الصحة في الفاتيكان، سيتم تعليق الحضور في القداس في سانتا مارتا حتى 15 مارس حسب البيان، وسيحتفل البابا بالقربان المقدس بشكل خاص.