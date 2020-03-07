أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وصنداونز فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة الطقس تعليق العمرة محمد رمضان

كورونا تبعد البابا عن المصلين في الفاتيكان

04:00 م السبت 07 مارس 2020
كورونا تبعد البابا عن المصلين في الفاتيكان

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول

روما - (د ب أ):

قرر بابا الفاتيكان فرنسيس الأول تلاوة صلاة الملائكة غدا الأحد، على مسافة من المصلين، حيث يعزز الفاتيكان جهوده لمنع مزيد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا لبيان صادر عن الفاتيكان اليوم السبت.

وبحسب البيان،سيتلو البابا الصلاة من نافذة في مكتبة الفاتيكان الرسولية، بدلا من ميدان القديس بطرس، على أن يتم بث وقائع الصلاة مباشرة، على شاشات ضخمة في ميدان القديس بطرس وتوزيعها على وسائل الإعلام.

وكان قداس الأربعاء الماضي قد أقيم بنفس الطريقة وتم نقله على الهواء مباشرة.

وطبقا للقواعد الإرشادية الصادرة عن مديرية الصحة في الفاتيكان، سيتم تعليق الحضور في القداس في سانتا مارتا حتى 15 مارس حسب البيان، وسيحتفل البابا بالقربان المقدس بشكل خاص.

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول فيروس كورونا

الخبر التالى:

الصحة الفلسطينية: 16 إصابة بـ"كورونا" حتى اللحظة و500 عينة غير مصابة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر دوري الأبطال.. صنداونز 1-1 الأهلي | مازيمبي 1 - 0 الرجاء