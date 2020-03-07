إصابتان جديدتان بكورونا في السعودية.. وارتفاع الحالات إلى 7

الرياض- (د ب أ):

بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)ليرتفع إجمالي الاصابات إلى سبع حالات .

وقالت الوزارة، حسبما أفادت وكالة الانباء االسعودية ( واس)، أن واحدة منهما قادمة من إيران عبر مملكة البحرين، ولم تفصح عند المنفذ السعودي عن تواجدها في إيران .

وأشارت إلى أن الحالة الثانية لمواطنة قادمة من النجف بالعراق عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تفصح عن ذلك عند المنفذ.

وأضافت الوزارة أنه ووفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختصة فقد تم فور وصولهما للمنفذ نقلهما مباشرة إلى الحجر الصحي لأخذ عينات للفحص المخبري، التي أثبتت الإصابة بالفيروس وتم نقلهما على إثر ذلك إلى العزل الصحي في المستشفى.

وأوضحت الوزارة أن جميع الحالات السبع التي أعلن عنها معزولة حالياً في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.