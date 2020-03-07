النمسا: ضبط آلاف الكمامات المهربة

فيينا (د ب أ)

أعلنت وزارة المالية النمساوية اليوم السبت أن سلطات الجمارك في البلاد ضبطت 21 ألف كمامة مهربة في إحدى الحافلات السياحية.

وأوضحت الوزارة أنه تم توقيف أربعة سائقين وثلاثة ركاب على متن الحافلة التي كانت متجهة من تركيا إلى ألمانيا.

وتابعت الوزارة بالقول إنه كان بإمكان المهربين ربح ما لا يقل عن 50 ألف يورو نظير تلك الكمامات غير المعتمدة وذلك في ظل تزايد الطلب على الكمامات نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب تصريحات السلطات النمساوية، فإن الحافلة التابعة لشركة تركية كانت لفتت الأنظار إليها في الفترة الماضية كوسيلة للتهريب، وعثر رجال الجمارك أثناء تفتيشها أول أمس الخميس على 25 كيلوجراما من اللحم و1200 سيجارة وبضائع أخرى مختلفة إلى جانب الكمامات التي تُسْتَخْدَم لمرة واحدة.

تجدر الإشارة إلى أن أحدث البيانات الصادرة عن الحكومة النمساوية تفيد بأن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت ليلة الجمعة/السبت إلى 74 حالة، وبينها حالتان تماثلتا للشفاء.

وبحسب هذه البيانات، تم إجراء اختبار الكشف عن الفيروس على 4308 شخص حتى الآن.