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ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 19

01:02 م السبت 07 مارس 2020
ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 19

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 19

الجزائر (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم السبت عن تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين للإصابة بفيروس كورونا الجديد ليصبح العدد الإجمالي 19 حالة مؤكدة .

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي نشرته صحيفة "الخبر" الجزائرية على موقعها الإلكتروني اليوم ، إن الحالة الأولى تنتمي للعائلة التي تعرضت للإصابة خلال الأيام السابقة، والحالة الثانية تتعلق بمواطن عاد من إحدى البلدان الأوروبية .

وأوضحت الوزارة بأن التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال معهما ، مشددة على ضرورة اتباع وتطبيق الإجراءات الوقائية المتمثلة في غسل اليدين بالماء والصابون أو باستعمال محلول كحولي.

الجزائر فيروس كورونا إصابات كورونا

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