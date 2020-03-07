ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 19

الجزائر (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم السبت عن تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين للإصابة بفيروس كورونا الجديد ليصبح العدد الإجمالي 19 حالة مؤكدة .

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي نشرته صحيفة "الخبر" الجزائرية على موقعها الإلكتروني اليوم ، إن الحالة الأولى تنتمي للعائلة التي تعرضت للإصابة خلال الأيام السابقة، والحالة الثانية تتعلق بمواطن عاد من إحدى البلدان الأوروبية .

وأوضحت الوزارة بأن التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال معهما ، مشددة على ضرورة اتباع وتطبيق الإجراءات الوقائية المتمثلة في غسل اليدين بالماء والصابون أو باستعمال محلول كحولي.