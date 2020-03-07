جنوب أفريقيا تسجل ثانى حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

جوهانسبرج (د ب ا)

سجلت جنوب أفريقيا ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد19)، بحسب ما أوردته وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.

وكانت جنوب أفريقيا قد سجلت أول أمس الخميس أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك عقب ثبوت إصابة مواطن، 38 عاما، بالفيروس بعد عودته من إيطاليا مع زوجته.

وقالت وزارة الصحة في بيان" لقد كانا جزء من مجموعة تشمل عشرة أشخاص، وقد عادت لجنوب أفريقيا في الأول من مارس الجاري".

وكتب المعهد الوطني للأمراض المعدية تغريدة قال فيها إن اكتشاف حالة الإصابة بكورنا لا تمثل إخفاقا، ولكن " نجاح لأنظمتنا الصحية لكونها استطاعت رصد الحالات سريعا".