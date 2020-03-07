اليونان: الاتفاق التركي الأوروبي بشأن الهجرة مات



أثينا (د ب أ)

صرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بأن الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تركيا قبل أربع سنوات لكبح تدفع المهاجرين صار ميتا الآن، ملقيا باللائمة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انهياره.

وقال ميتسوتاكيس في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) في وقت متأخر من أمس الجمعة: "لنكن صرحاء، الاتفاق مات".

وأضاف أن الاتفاق انهار لأن السلطات التركية هى التي تسببت في إثارة ي الأزمة الحالية على الحدود التركية اليونانية من خلال حث المهاجرين واللاجئين وحتى مساعدتهم على المغادرة والتوجه لأوروبا.

وتوقفت تركيا عن منع المهاجرين من الحدود البرية والبحرية مع اليونان قبل أسبوع. ومن حينها اشتبكت بانتظام قوات الأمن اليونانية المعززة مع الأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود ومواصلة الرحلة إلى الدول الأوروبية الثرية.

وقال ميتسوتاكيس: "تركيا ملزمة بمنع الأشخاص من الوصول إلى الخط الساحلي.. و(كذلك بالقيام) بما في وسعها لاحتواء المهربين ومنع الأشخاص من العبور بشكل غير قانوني إلى اليونان".

وقال: "هذا ما ينص عليه الاتفاق، وتركيا تفعل العكس.. لقد ساعدت بشكل ممنهج الأشخاص، في البر والبحر، في محاولاتهم للعبور إلى اليونان".

وقال الزعيم المحافظ الذي يتولى السلطة منذ يوليو الماضي، إن تركيا "ساعدت بشكل ممنهج الأشخاص في البر والبحر" على الوصول إلى الحدود ومحاولة عبورها بشكل غير قانوني.

وشدد ميتسوتاكيس على أنه يقر بالعبء الذي تتحمله تركيا باستضافة ملايين من اللاجئين السوريين ويدعم المساعدة لذلك.

وقال: "ولكن هذا لن يحدث في حالة وضع يتم فيه اللجوء إلى الابتزاز. أوروبا لن يتم ابتزازها بسبب هذه المشكلة".