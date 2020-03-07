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ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 61

11:54 ص السبت 07 مارس 2020
ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 61

وزارة الصحة الكويتية

الكويت (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19 ) ليصبح اجمالي الحالات61 اصابة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية( كونا) اليوم على حسباها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، أن الحالات المكتشفة مرتبطة بالسفر الى ايران.

وزارة الصحة الكويتية فيروس كورونا الكويت

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