ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 61

الكويت (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19 ) ليصبح اجمالي الحالات61 اصابة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية( كونا) اليوم على حسباها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، أن الحالات المكتشفة مرتبطة بالسفر الى ايران.