ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 61
11:54 ص السبت 07 مارس 2020
الكويت (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19 ) ليصبح اجمالي الحالات61 اصابة.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية( كونا) اليوم على حسباها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، أن الحالات المكتشفة مرتبطة بالسفر الى ايران.
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