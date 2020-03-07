فيتنام تؤكد 17 حالة إصابة بفيروس كورونا

هانوي (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت أن الاختبارات أظهرت إصابة امرأة فيتنامية، 26عاما، بفيروس كورونا ( كوفيد-19 )في هانوي، بعد عودتها إلى بلادها من أوروبا، مما أنهى فترة ثلاثة أسابيع، لم يتم فيها تسجيل أي حالة في فيتنام.

وقالت صحيفة "في إن اكسبرس" إن المرأة زارت لندن بريطانيا وميلانو إيطاليا قبل عودتها إلى فيتنام، حيث تخضع الآن لحجر صحي في مستشفى في هانوي.

وأشارت الصحيفة إلى عزل أفراد أسرة المصابة، والأطباء الذين كانوا يعالجونها ، مؤكدة أنهم بصحة جيدة.

وتم إغلاق الشوارع في المنطقة، حيث تعيش المرأة

وتطهيرها، بينما طُلب من السكان المحليين البقاء في داخل منازلهم.

وتحاول السلطات حاليا تحديد هويات الركاب الـ201 الآخرين والاتصال بهم، والذين كانوا على متن الطائرة التي استقلتها المرأة لإجراء فحوصات صحية لهم وضمان عزلهم.

وتعد تلك أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العاصمة الفيتنامية، وسرعان ما ترك خبر اكتشاف الحالة أثره على سكان العاصمة حيث سادت حالة من الذعر في وقت مبكر اليوم السبت بينهم، وسارعوا إلى تخزين المناديل الورقية المستخدمة في المراحيض، والمياه والمكرونة سريعة التحضير.

وتم إغلاق المدارس في العاصمة منذ أن اكتشاف الفيروس في فيتنام في أواخر يناير الماضي،وكان من المقرر إعادة فتح المدارس، لكن ردا على تلك الحالة الجديدة ستبقى مغلقة حتى 15 مارس على الأقل.

وتم تسجيل ما يقرب من مئة ألف حالة لكوفيد-19 في مختلف أنحاء العالم، توفي منها 3380 .