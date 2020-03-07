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وضع 15 أمريكيا بالحجر الصحي في فندق ببيت لحم بسبب كورونا

10:30 ص السبت 07 مارس 2020
وضع 15 أمريكيا بالحجر الصحي في فندق ببيت لحم بسبب كورونا

وزارة الصحة الفلسطينية

وكالات:

أعلن متحدث باسم الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، وضع 15 أمريكيا بالحجر الصحي في فندق ببيت لحم بسبب فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد- 19)، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق عن مجموعة توصيات لها على خلفية تفشي الفيروس، شملت تحويل مركز الإدمان في محافظة بيت لحم إلى مكان للفرز واستقبال الحالات المرضية واستقبال الحالات المرضية المصابة بفيروس كورونا.

كما تم إغلاق كافة المساجد والكنائس في محافظة بيت لحم لمدة 14 يوما، ووقف كافة الفعاليات والندوات والمؤتمرات والنشاطات الاجتماعية والرياضية أيضا.

وطالبت الوزارة بوقف استقبال المجموعات السياحية وإلغاء الحجوزات الفندقية للسياح القادمين إلى فلسطين، وتفعيل خطة طوارئ في محافظتي بيت لحم وأريحا والأغوار، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب في المحافظة لمدة أسبوعين.

وزارة الصحة الفلسطينية الحجر الصحي فيروس كورونا محافظة بيت لحم

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