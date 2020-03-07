رفض منح الجنسية الأمريكية لكفيف لعدم قدرته على القراءة بدون طريقة برايل

واشنطن- (بي بي سي):

رفضت وكالة الهجرة في الولايات المتحدة طلبا للحصول على الجنسية الأمريكية تقدم به شخص كفيف البصر بعد أن رفض المسؤولون عن اختبار الجنسية توفير جملة باللغة الإنجليزية مكتوبة بطريقة "برايل" الخاصة بكفيفي البصر.

وتقدم لوثيو ديلغادو، 23 سنة المولود كفيفا ويستخدم عصا للتنقل من مكان لآخر، بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية بعد انتقاله من المكسيك إلى الولايات المتحدة منذ ست سنوات.

وأعطى المسؤولون عن اختبار الجنسية للشاب المكسيكي ورقة مطبوعا عليها جملة باللغة الإنجليزية بحجم كبير، ولكنه لم يتمكن من قراءتها كونه كفيف البصر.

وطلبت سلطات الجنسية والهجرة الأمريكية من لوثيو ديلغادو، الذي يعد مكفوفا بموجب قانون ولاية إلينويز، إحضار شهادة من طبيب لإثبات إعاقته.

وقال ديلغادو: "هنا كنت سأحصل على التعليم الذي لم أستطع الحصول عليه في المكسيك"، وذلك أثناء لقاء أجرته معه شبكة سي بي إس الإخبارية الأمريكية في منزله الكائن في مزرعة في بيمبروك تاونشيب في ولاية إلينويز التي تبعد حوالي 110 كيلو مترات عن ولاية شيكاغو.

وبعد دخول اختبار الجنسية في مايو، تلقى المكسيكي المكفوف خطابا من هيئة الجنسية والهجرة في الفترة الأخيرة يفيد أن السلطات رفضت طلبه الحصول على الجنسية الأمريكية.

وجاء في الخطاب: "لسوء الحظ، لم تتمكن من قراءة جملة باللغة الإنجليزية، ونأسف لإخبارك بأنك لم تتمكن أيضا من الحصول على الدرجات المطلوبة لاجتياز الجزء الخاص بالقراءة من اختبار الحصول على الجنسية".

وقال ديلغادو، لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية: "لم أكن أتوقع على الإطلاق أن أحصل على هذا المستوى من التعامل، لقد كانت صدمة".

وقال لسي بي إس: "كنت أسعى لأكون شخصا مهما تفخر به عائلتي هنا وهناك".

وطلبت السلطات من المكسيكي الكفيف أثناء اختبار الجنسية أن يذهب لإحضار شهادة من طبيب تثبت أنه فاقد البصر، لكنه لم يكن يستطيع تحمل نفقة ذلك لأنه لا يتمتع بتغطية التأمين الصحي.

وقال متحدث باسم هيئة الجنسية والهجرة الأمريكية لواشنطن بوست إن الهيئة بدأت استخدام طريقة برايل لاختبارات قراءة المكفوفين في نوفمبر الماضي، أي بعد عدة أشهر من دخول ديلغادو الاختبار.

وقال محامي الشاب المكسيكي إن الهيئة الأمريكية تواصلت معه منذ أن نُشرت قصته للمرة الأولى لتعرض عليه موعدا آخر للاختبار هذا الشهر.