أفغانستان: 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا غربي البلاد

هيرات - (د ب أ):

أكدت وزارة الصحة العامة الأفغانية إصابة 3 حالات جديدة بفيروس كوروناالمستجد (كوفيد -19) في إقليم هيرات غربي البلاد.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم السبت، عن وحيد الله ميار، أحد المتحدثين باسم وزارة الصحة العامة قوله إن الوزارة فحصت 36 عينة لمرضى يُشتبه إصابتهم بـ(كوفيد -19) في الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف "ميار"، أن الوزارة أكدت 3 حالات إصابة، بينما النتائج لم تؤكد إصابة 33 حالة أخرى مشتبه بها.

وتابع أن الوزارة سجلت حتى الآن 4 حالات إصابة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء أفغانستان، من بينها الحالات الثلاث الجديدة في إقليم هيرات.

وتابع أن الوزارة خصصت جناح عزل للمرضى الأربعة وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.​