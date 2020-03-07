أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وصنداونز فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة الطقس تعليق العمرة محمد رمضان

أفغانستان: 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا غربي البلاد

08:47 ص السبت 07 مارس 2020
أفغانستان: 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا غربي البلاد

أرشيفية

هيرات - (د ب أ):

أكدت وزارة الصحة العامة الأفغانية إصابة 3 حالات جديدة بفيروس كوروناالمستجد (كوفيد -19) في إقليم هيرات غربي البلاد.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم السبت، عن وحيد الله ميار، أحد المتحدثين باسم وزارة الصحة العامة قوله إن الوزارة فحصت 36 عينة لمرضى يُشتبه إصابتهم بـ(كوفيد -19) في الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف "ميار"، أن الوزارة أكدت 3 حالات إصابة، بينما النتائج لم تؤكد إصابة 33 حالة أخرى مشتبه بها.

وتابع أن الوزارة سجلت حتى الآن 4 حالات إصابة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء أفغانستان، من بينها الحالات الثلاث الجديدة في إقليم هيرات.

وتابع أن الوزارة خصصت جناح عزل للمرضى الأربعة وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.​

أفغانستان فيروس كورونا وزارة الصحة العامة

الخبر التالى:

رفض منح الجنسية الأمريكية لكفيف لعدم قدرته على القراءة بدون طريقة برايل
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"طريقة جديدة ومهاجم وهمي".. تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة صنداونز