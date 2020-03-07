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تأكد إصابة 21 شخصًا على متن سفينة سياحية قبالة كاليفورنيا بفيروس كورونا

01:18 ص السبت 07 مارس 2020
تأكد إصابة 21 شخصًا على متن سفينة سياحية قبالة كاليفورنيا بفيروس كورونا

مايك بينس

نيويورك - (د ب أ):

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس مساء الجمعة، إن 21 شخصًا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد على متن السفينة السياحية "جراند برينسيس" ، التي ترسو قبالة ساحل كاليفورنيا.​

مايك بينس سفينة سياحية فيروس كورونا

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