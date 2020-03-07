الراي: الكويت توقف الرحلات لمصر و6 دول أخرى بسبب كورونا

وكالات:

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية نقلًا عن مصادر، بأن السلطات الكويتية، قررت وقف الرحلات الجوية إلى 7 دول هي، مصر، الفيلبين، سورية، لبنان، سريلانكا، بنغلاديش والهند.

وشهد اليوم الجمعة اجتماعين حكوميين، الأول استمر نحو 4 ساعات للجنة العليا المعنية بمواجهة فيروس كورونا، والثاني لمجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الراي"، أن وقف الرحلات سيستمر لمدة أسبوع لتوفير الأجهزة الضرورية لإجراء الفحوصات اللازمة على الوافدين القادمين إلى البلاد لضمان الأمن الصحي وعدم تفشي الفيروس في الكويت.

وقالت المصادر إن اجتماع مجلس الوزراء شهد استعراضًا شاملًا من مختلف الوزراء لإجراءات مواجهة الفيروس وكيفية الوقاية منه في مختلف القطاعات.