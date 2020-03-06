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أمر سعودي سامٍ بفتح الطواف لغير المعتمرين بدءًا من فجر السبت

11:55 م الجمعة 06 مارس 2020
أمر سعودي سامٍ بفتح الطواف لغير المعتمرين بدءًا من فجر السبت

فتح الطواف لغير المعتمرين بدءًا من فجر السبت

وكالات:

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن صدور الأمر السامي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتبارًا من فجر اليوم السبت، وفق الخطة المرسومة لذلك.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد الملك سلمان ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع جميع العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه، لافتًا الانتباه إلى حرص القيادة على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.

وكشف السديس، أمس أن سبب إخلاء الحرم المكي من زواره والشروع في تعقيمه، يندرج تحت درء المفسدة وصيانة الأرواح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "السعودية"، أنه فور تلقينا التوجيهات الملكية أخذنا التدابير الاحترازية في ضوء المصلحة العامة، مردفًا: "اتخذنا إجراء حازم فقررنا إغلاق الحرم المكي في فترة عدم إقامة الصلاة فيه من بعد صلاة العشاء بساعة وفتحه قبل صلاة الفجر بساعة".

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