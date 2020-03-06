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الكويت: نؤيد كل الاجراءات التي تتخذها تونس للحفاظ على أمنها

11:42 م الجمعة 06 مارس 2020
الكويت: نؤيد كل الاجراءات التي تتخذها تونس للحفاظ على أمنها

وزارة الخارجية الكويتية

الكويت - (أ ش أ):

أكدت دولة الكويت وقوفها إلى جانب تونس، وتأييدها لكافة الإجراءات التي تحفظ أمنها واستقرارها؛ وذلك في أعقاب التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية في تونس، وأدى إلى مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية - في بيان رسمي مساء اليوم الجمعة، - إدانة واستنكار الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي.

وشدد المصدر على موقف الكويت المبدئي الثابت والرافض لكافة أشكال الإرهاب والعنف، معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الضحية، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

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وزارة الخارجية الكويتية تونس الكويت التفجير الإرهابي الإرهاب

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