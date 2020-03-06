الخارجية: مصر تولي اهتماما بموضوعات الهجرة واللجوء

القاهرة - (أ ش أ):

أكد الوزير المفوض عمرو الشربيني، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، الاهتمام الذي توليه مصر لموضوعات الهجرة واللجوء.

جاء ذلك خلال ندوة حول إحصاءات الهجرة، التي نظمتها بعثة مصر الدائمة بنيويورك بالاشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة؛ لمناقشة نتائج المنتدى الدولي الثاني لإحصاءات الهجرة، الذي استضافته مصر في الفترة من 19-21 يناير الماضي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وسكرتارية الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وذكرت الخارجية، في بيان اليوم الجمعة، أن نائب مساعد وزير الخارجية أبرز ما حققه المنتدى الذي استضافته مصر من نجاح، مشددا على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى منه والبناء على نتائجه من خلال تنظيم هذا الحدث الجانبي.

كما أكد أهمية تحديد أفضل الممارسات في مجال رصد الهجرة وتحليلها، أخذاً في الاعتبار ما تحظى به موضوعات إحصاءات وبيانات الهجرة من أولوية متزايدة، اتساقاً مع الهدف الأول للعهد الدولي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.

واستعرض الجهود التي تبذلها مصر لتنفيذ العهد الدولي للهجرة، بما في ذلك الهدف الأول المتعلق ببيانات وإحصاءات الهجرة، موضحاً أنها تضمنت تشكيل لجنة وزارية في نوفمبر الماضي لمتابعة تنفيذ أهداف العهد بما يتسق مع الأولويات الوطنية، إضافة للعمل على المستوى الإقليمي للدفع بأولوية وضع بيانات دقيقة للهجرة، من خلال قيام مصر بتنظيم المنتدى الأفريقي الخامس للهجرة في سبتمبر الماضي بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكذلك استضافة مصر في ديسمبر الماضي للمؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول تنفيذ العهد الدولي للهجرة في المنطقة العربية.

من جانبهم، أشاد مسئولو المنظمة الدولية للهجرة، والأمم المتحدة، بالتنظيم الناجح للمنتدى الدولي الثاني الذي استضافته مصر، خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي، ووجهوا الشكر إلى الحكومة المصرية.

وأكدوا أن المنتدى الذي عقد بالقاهرة يعد الأكبر من نوعه على الإطلاق حيث شارك فيه حوالي 700 خبير من 99 دولة، وأنه أسهم في تعزيز النقاش حول سبل تحسين عملية جمع وتحليل بيانات الهجرة، وبناء القدرات والتمويل، على نحو يعزز الجهد الدولي للتعامل مع قضايا الهجرة.