"فيس بوك" يغلق مكاتبه في لندن ويطالب موظفيه العمل من المنزل

وكالات:

أغلق عملاق التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مكاتبه في العاصمة البريطانية لندن، وطالب موظفيه العمل من المنزل بعد تسجيل إصابة بكورونا في المكتب، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة، عن 48 حالة إصابة أخرى مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليصل مجموع الإصابات إلى 163 مصاباً، وحالة وفاة واحدة.

وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه سيخصص 46 مليون جنيه إسترليني (52 مليون دولار) للمساعدة في تمويل جهود بريطانيا العاجلة في "السباق العالمي لإيجاد لقاح ضد فيروس كورونا" وتطوير اختبارات سريعة لهذا المرض.

وقال جونسون "نحن نؤكد أن البلاد مستعدة لمواجهة تفشي المرض الحالي ، مسترشدة بالعلم في كل مرحلة..، لكننا نحتاج أيضًا إلى الاستثمار الآن في البحث عن اللقاحات التي يمكن أن تساعد في منع تفشي المرض في المستقبل".