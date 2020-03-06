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الولايات المتحدة تعلن ارتفاع الوفيات جراء كورونا إلى 15

10:46 م الجمعة 06 مارس 2020
الولايات المتحدة تعلن ارتفاع الوفيات جراء كورونا إلى 15

الولايات المتحدة تعلن ارتفاع الوفيات جراء كورونا

وكالات:

أعلنت السلطات الطبية الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 15 حالة.

وأعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية حالة الطوارئ، عقب الإعلان عن أول وفاة بسبب فيروس كورونا.

وكان الشخص الذي توفي في الولاية، في الـ71 من عمره، وقد توفي في مستشفى قرب ساكرامينتو، وكان يعاني من مشكلات صحية، وعاد لتوه من رحلة على سفينة سياحية، بحسب ما قاله مسؤولون.

وأعلن البيت الأبيض الأربعاء أنه سيوسع الفحص المتعلق بالفيروس ليشمل جميع أرجاء الولايات المتحدة.

ويوجد حتى الآن ما لا يقل عن 150 مريضا مصابا في أمريكا بفيروس كوفيد-19، في 16 ولاية.

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