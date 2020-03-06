الرئيس التونسي يؤكد أهمية معالجة آفة الإرهاب وفق مقاربة شاملة

تونس - (أ ش أ):

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حرص مؤسسة الرئاسة على وضع تشريعات جديدة تكفل حقوق الشهداء والجرحى، مشيرا إلى أهمية معالجة الإرهاب وفق مقاربة شاملة تعتمد إلى جانب المقاربة الأمنية على أخرى اجتماعية وثقافية تسهم في القضاء على أسباب هذه الآفة.

وقال الرئيس التونسي -عقب زيارته مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى للاطمئنان على صحة الجرحى الأمنيين الذين أصيبوا جراء التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية اليوم الجمعة- إن الدولة تتعهد بحقوق الجرحى الأمنيين من كل النواحي.

وشدد -وفق بيان أصدرته الرئاسة التونسية- على الالتزام بالإحاطة بعائلة الشهيد محمد توفيق الميساوي (52 عاما) الذي راح ضحية العملية الإرهابية، مشيرا إلى أهمية "مؤسسة فداء" التي يسعى إلى إرسائها بهدف رعاية الجرحى وعائلات الشهداء من أبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية.

ونفذ إرهابيان هجوما انتحاريا ظهر اليوم الجمعة استخدما فيه كمية من المتفجرات تقليدية الصنع ودراجة نارية مفخخة، وأسفر عن استشهاد شرطي وإصابة 4 آخرين من قوات الأمن، وامرأة كانت تسير وقت الانفجار الذي استهدف دورية أمنية تؤمن الطريق العام قرب السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة التي تضم العديد من السفارات ومكاتب الشركات الأجنبية بتونس العاصمة.