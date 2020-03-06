ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا" في هولندا إلى 128 شخصا

أمستردام - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الهولندية، اليوم الجمعة، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد إلى 128 حالة مؤكدة، وذلك بعد تسجيل 46 إصابة جديدة بالفيروس المعروف اختصارا باسم "كوفيد - 19".

وبعد الإعلان عن وفاة أول حالة بالفيروس في هولندا، ذكر المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة، التابع لوزارة الصحة والرفاهية والرياضة الهولندية، أنه جرى نقل 5 من المصابين الجدد للمستشفى، فيما تم حجر الباقين صحيا في منازلهم، حسب ما نقلت صحيفة "نيذرلاندس تايمز" الهولندية، والتي أشارت إلى أن 101 من المصابين أُصيبوا بالعدوى خلال وجودهم خارج البلاد أو من خلال الاتصال مع شخص أُصيب وهو بالخارج، فيما لم يُعرف مصدر إصابة الـ27 الآخرين.