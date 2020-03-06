ارتفاع الوفيات جراء كورونا في الولايات المتحدة إلى 14

وكالات:

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، بارتفاع حالات الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة الأميركية، إلى 14 شخصًا، بعد تسجيل حالتي وفاة ليلة الخميس بمدينة سياتل في ولاية واشنطن.

وأعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية حالة الطوارئ، عقب الإعلان عن أول وفاة بسبب فيروس كورونا.

وكان الشخص الذي توفي في الولاية، في الـ71 من عمره، وقد توفي في مستشفى قرب ساكرامينتو، وكان يعاني من مشكلات صحية، وعاد لتوه من رحلة على سفينة سياحية، بحسب ما قاله مسؤولون.

وأعلن البيت الأبيض الأربعاء أنه سيوسع الفحص المتعلق بالفيروس ليشمل جميع أرجاء الولايات المتحدة.

ويوجد حتى الآن ما لا يقل عن 150 مريضا مصابا في أمريكا بفيروس كوفيد-19، في 16 ولاية.