إيطاليا.. ارتفاع الوفيات جراء كورونا إلى 197

وكالات:

أعلنت السلطات الإيطالية، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 197 بعد تسجيل 49 حالة وفاة جديدة اليوم، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

كشف تقرير تابع للمعهد العالي للصحة في إيطاليا، اليوم الجمعة، أن متوسط أعمار المرضى والمتوفين بفيروس كورونا "كوفيد-19" 81 عامًا معظمهم من الرجال.

وحلل التقرير، وفقا لما ذكرته كالة أنباء "آكي" الإيطالية، بيانات 105 مرضى إيطاليين توفوا بسبب الفيروس، موضحا أن هناك 20 عامًا من الفرق بين متوسط عمر المتوفين وعمر المرضى المصابين بالفيروس.

وأوضح أن 42.2% من الوفيات انحصرت في الفئة العمرية ما بين 80 و 89 عاما في حين أن 32.4% تتراوح أعمارهم بين 70 إلى 79 عاما و8.4% من الوفيات بين 60 و69 عاماً أما 2.8% من المتوفين بسبب الفيروس فتتراوح أعمارهم ما بين 50- 59 عاما بينما تبلغ نسبة الذين تبلغ أعمارهم 90 عاماً أو أكثر 14.1%.

وأشار تقرير المعهد العالي للصحة إلى أن متوسط أعمار النساء اللائي توفين بعد إصابتهن بفيروس كورونا يفوق متوسط أعمار الرجال حيث تتراوح أعمار النساء 83.4 عاما فيما تراوحت أعمار الرجال 79.9 عاما.