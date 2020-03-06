روسيا تطلب اجتماعا لمجلس الأمن لإطلاعه على الاتفاق بشأن إدلب

موسكو - (أ ش أ):

طلبت روسيا عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة؛ لإطلاعه على الاتفاق، الذي تم التوصل إليه أمس الخميس مع تركيا بشأن إدلب السورية.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، عن مصدر بالأمم المتحدة قوله: "إن روسيا طلبت عقد هذا الاجتماع، حيث تنوي إطلاع أعضاء مجلس الأمن الدولي على الاتفاق مع تركيا بشأن إدلب السورية".

يُذكر أنه تم إعلان وقف إطلاق النار بمنطقة خفض التصعيد بإدلب، اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ودقيقة واحدة ليلة يوم 6 مارس عام 2020، نتيجة اتفاق تم التوصل إليه بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان، أمس، في موسكو.