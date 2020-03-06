أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا الزمالك والترجي أسعار الذهب سد النهضة الطقس تعليق العمرة محمد رمضان

روسيا تطلب اجتماعا لمجلس الأمن لإطلاعه على الاتفاق بشأن إدلب

07:38 م الجمعة 06 مارس 2020
روسيا تطلب اجتماعا لمجلس الأمن لإطلاعه على الاتفاق بشأن إدلب

روسيا تطلب اجتماعا لمجلس الأمن

موسكو - (أ ش أ):

طلبت روسيا عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة؛ لإطلاعه على الاتفاق، الذي تم التوصل إليه أمس الخميس مع تركيا بشأن إدلب السورية.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، عن مصدر بالأمم المتحدة قوله: "إن روسيا طلبت عقد هذا الاجتماع، حيث تنوي إطلاع أعضاء مجلس الأمن الدولي على الاتفاق مع تركيا بشأن إدلب السورية".

يُذكر أنه تم إعلان وقف إطلاق النار بمنطقة خفض التصعيد بإدلب، اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ودقيقة واحدة ليلة يوم 6 مارس عام 2020، نتيجة اتفاق تم التوصل إليه بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان، أمس، في موسكو.

هذا المحتوى من

روسيا مجلس الأمن إدلب سوريا تركيا

الخبر التالى:

إيطاليا.. ارتفاع الوفيات جراء كورونا إلى 197
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:إياب ربع نهائي أبطال أفريقيا.. الترجي 1 - 0 الزمالك.. هدف مبكر