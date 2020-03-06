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فلسطين: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 16 حالة

07:04 م الجمعة 06 مارس 2020
فلسطين: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 16 حالة

ارتفاع الإصابات بكورونا في فلسطين

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 16 بعد تسجيل 9 حالات جديد في بيت لحم، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وأكدت الوزارة أن الحجر البيتي يطبق على المواطنين والزائرين القادمين من دول: تايوان، وماليزيا، وسوريا، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، ولبنان، والعراق، والنمسا، وألمانيا، وسويسرا، ومصر، وفرنسا، وأستراليا، والجزائر، والإمارات.

وأشارت إلى أنها تتابع مستجدات الأوضاع في مدينة بيت لحم، وأنه تم سحب عينات مخاليط محتملين للحالات المصابة في المحافظة إضافة إلى محافظتي نابلس وأريحا، كما تم إضافة أجهزة جديدة للمستشفى الميداني في أريحا.

بيت لحم فلسطين فيروس كورونا

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