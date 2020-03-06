النرويج تشرع في مناورات عسكرية رغم وجود حالة إصابة بـكورونا

ستوكهولم- (د ب أ):

أعلن الجيش النرويجي أنه سيشرع في مناورات عسكرية دولية تضم حوالي 15 ألف فرد من العسكريين، رغم ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في معسكر حربي.

وأضاف الجيش أنه رغم ذلك يحتمل أن يتم استبعاد نحو 1300 مدني وعسكري يخضعون للحجر الصحي في معسكر في مقاطعة ترومس شمالي البلاد من المشاركة في مناورات "الرد البارد" بقيادة النرويج.

وأوصى ساسة محليون بإلغاء المناورات، إلا أن وزير الدفاع النرويجي فرانك باكه- ينسن قال إنه من الأفضل ألا يتم إلغاؤها. وقال في تصريح لقناة "إن آر كيه" العامة: "إن خطر الإصابة سيزداد إذا ما جنبنا 15 ألف جندي في دور الإبرشيات والمطارات لنقلهم جوا ".

ومن المقرر أن تجرى المناورات العسكرية الرئيسية في الفترة من 12 إلى 18 مارس، بمشاركة 6000 جندي من بلجيكا وبريطانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد والولايات المتحدة، وحوالي 9000 جندي من النرويج.