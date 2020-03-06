الكويت تدين الهجوم الارهابي قرب السفارة الأمريكية بتونس

الكويت - أ ش أ

أدانت الكويت واستنكرت بشدة، حادث الهجوم الإرهابي أمام دورية أمنية بالقرب من محيط السفارة الأمريكية في العاصمة تونس، والذي أسفر عن مقتل شرطي وإصابة عدد آخر من رجال الأمن والمدنيين.

جاء ذلك خلال برقيتي عزاء بعث بهما أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الجمعة، إلى كل من الرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعرب أمير الكويت - خلال برقيتي العزاء - عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحية الحادث الارهابي، متمنيا للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، برقيات عزاء مماثلة إلى الرئيسين التونسي والأمريكي.