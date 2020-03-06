الكاميرون تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

ياوندي - أ ش أ

أعلنت الكاميرون الواقعة في وسط أفريقيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا المستجد" في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة الكاميرونية ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ بأن المصاب هو مواطن فرنسي يبلغ من العمر 58 عاما وصل إلى العاصمة ياوندي في 24 فبراير الماضي، إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل حول الحالة الصحية للمصاب.

ويأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه الفاتيكان أيضا عن تسجيل أول إصابة مؤكدة في البلاد.

جدير بالذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة "سارس" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".