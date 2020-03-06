إرهابي يفجر نفسه قرب السفارة الأمريكية في تونس
12:38 م الجمعة 06 مارس 2020
وكالات:
أقدم عنصر ارهابي منذ قليل على تفجير نفسه باستعمال حزام ناسف مستهدفا دورية أمنية متمركزة قرب باب السفارة الامريكية بتونس، حسبما نقلت صحيفة الشروق التونسية.
ونقلت الشروق عن مصادر إعلامية متطابقة عدم وقوع اصابات تذكر باستثاء الارهابي الذي فجر نفسه.
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