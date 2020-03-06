طالبان تنفي تورطها في هجوم أفغانستان

كابول - أ ش أ

نفت حركة "طالبان" الأفغانية اليوم الجمعة تورطها في الهجوم الذي استهدف حفل إحياء الذكرى ال25 لمقتل زعيم حزب الوحدة الشيعية في أفغانستان "عبد العلي مزاري" الذي لقي حتفه في ظروف غامضة.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية "نصرت رحيمي" قوله ان 18 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء هذا الهجوم الذي استهدف الحفل الذي حضره الرئيس التنفيذي لأفغانستان "عبدالله عبدالله" والرئيس السابق "حامد كرزاي" وغيرهم.

وأضافت القناة أن المسلحين شنوا الهجوم من مبنى مجاور تحت الإنشاء.