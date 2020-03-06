سويسرا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 116 حالة

برن - أ ش أ

أعلنت السلطات الصحية في سويسرا ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 116 حالة.

وذكرت إذاعة "سويس إنفو" السويسرية اليوم الجمعة أن هناك حالة واحدة توفيت حتى الآن جراء الإصابة بالفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.