أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا الزمالك والترجي أسعار الذهب سد النهضة الطقس تعليق العمرة محمد رمضان

ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بـ كورونا في ألمانيا إلى 534 حالة

12:16 م الجمعة 06 مارس 2020
ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بـ كورونا في ألمانيا إلى 534 حالة

فيروس كورونا

برلين- (د ب أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل صباح اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع إلى 534 حالة.

وبحسب البيانات، سجلت كافة الولايات الألمانية، عدا ولاية سكسونيا-أنهالت، حالات إصابة.

وتوجد أغلب حالات الإصابة المسجلة منذ مطلع هذا العام في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، يليها ولاية بادن-فورتمبرج، ثم بافاريا.

وصنف المعهد مساء أمس الخميس مقاطعة بولسانو (جنوب تيرول) الإيطالية على أنها منطقة خطر، ذلك إلى جانب مناطق إميليا-رومانيا ولومباردي ومدينة فو في مقاطعة بادوفا بإيطاليا، ومناطق في الصين، وكوريا الجنوبية وإيران.

فيروس كورونا برلين ألمانيا ولاية بادن فورتمبرج

الخبر التالى:

وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان يواصل أنشطته بالأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالصور| وزيرة الصحة تعود من الصين.. خضعت لفحص كورونا وتنتظر النتائج