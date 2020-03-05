الأمم المتحدة تعلن أول حالة مصابة بفيروس "كورونا" بين موظفيها

نيويورك - (أ ش أ)

أعلنت هيئة الأمم المتحدة اليوم /الخميس/ إصابة أول موظف لديها بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) لامرأة بريطانية تعمل في السنغال.

وأوضحت الهيئة - حسبما نقلت شبكة (فرانس 24) الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم - أن المُصابة تُعد من بين 4 أشخاص في السنغال أعطت تحليلاتهم الصحية نتائج إيجابية لفيروس (كورونا)، مؤكدة أنها الأولى من بين موظفيها على مستوى العالم.

وأعلنت السنغال - الأربعاء الماضي - ظهور حالتين جديدتين لديها مصابتين بفيروس (كورونا) المستجد، إحداهما لامرأة بريطانية تبلغ من العمر 33 عاماً عادت من رحلة إلى لندن إلى العاصمة داكار يوم 24 فبراير الماضي.