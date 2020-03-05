الإمارات تنفي منع دخول القادمين من مصر

وكالات:

نفت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، الأنباء المتداولة عن منع دخول القادمين من مصر إلى البلاد.

وأوضحت هيئة الطيران المدني الإماراتي، وفقًا لما ذكرته فضائية "العربية"، اليوم الخميس "لا صحة لأنباء عن منع دخول القادمين من مصر".

وقررت السلطات الإماراتية تعطيل المدراس لمدة شهر في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وألغت طيران الإمارات الرحلات لإيران والبحرين ولأغلب الوجهات في الصين بسبب الفيروس كما فرضت دول حول العالم قيودا صارمة على دخول الأجانب، بحسب بيان من الشركة.