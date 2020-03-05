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السعودية تغلق الحرمين بعد العشاء وتعيد فتحمها قبل الفجر بسبب كورونا

06:18 م الخميس 05 مارس 2020
السعودية تغلق الحرمين بعد العشاء وتعيد فتحمها قبل الفجر بسبب كورونا

مكة

وكالات:

أعلنت السلطات السعودية، إغلاق الحرمين بعد صلاة العشاء وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر، احترازًا من فيروس كورونا الجديد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وقررت المملكة، أمس الأربعاء، تعليق العمرة "مؤقتا للمواطنين والمقيمين" في المملكة تفاديًا لانتشار فيروس كورونا "ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين". وكانت الرياض قد قررت في وقت سابق تعليق دخول الراغبين في أداء العمرة إلى أراضيها بصفة مؤقتة.

فيروس كورونا السعودية الحرمين الشريفين

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