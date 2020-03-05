فرنسا.. تسجيل 92 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

باريس - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 377 حالة، بعد تسجيل 92 حالة إصابة جديدة منذ الأمس.

وتم تسجيل وفاة شخصين آخرين، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الفيروس إلى ست حالات. ويبلغ عمر الشخصين المتوفيين 64 عاما و73 عاما، وكلاهما من شمالي فرنسا، حيث تم اكتشاف أكبر تركيز لحالات الإصابة بالفيروس.